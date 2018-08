„Sie gewinnen eine neue Heimat hinzu“

Speyer.Der im Kosovo geborene Altin kam mit seiner Mutter Makfirete Bela im Alter von 14 Monaten nach Speyer. Während seine Geschwister Altion (12) und Elina (8) hier geboren sind und Vater Hasan Agiane Schweizer und Deutscher ist, fehlt dem 15-Jährigen noch die deutsche Staatsbürgerschaft. Die Mutter spielt Fußball beim ASV Waldsee, alle drei Kinder eifern ihr nach und kicken bei Rot-Weiß Speyer. Jetzt ist auch Altin deutscher Bürger.

Einbürgern ließ sich auch die Bulgarin Darina, die vor vier Jahren – der Liebe wegen – nach Speyer kam, vor zwei Jahren heiratete und nun Gerstner heißt. Sie ist, nach einem nicht ganz einfachem Start, glücklich, dass sie beim Bischöflichen Ordinariat eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement machen kann. „Wenn man fleißig ist und einen festen Willen hat, geht alles“, meint die junge Frau, die alleine zur Feier kommen musste, weil ihr Mann noch in Hockenheim arbeitete.

Eine aus Brasilien stammende fünfköpfige Familie ist ab sofort komplett eingebürgert. Vor drei Jahren ist Andreas Belck mit Ehefrau Miryan Kobori und den drei erwachsenen Töchtern Stephanie, Yasmin Bianca und Julia Natascha nach Speyer gekommen, weil er bei SAP als Projektmanager einen lukrativen Job annehmen konnte. Während Mann und Töchter schon eingebürgert waren, erhält nun die Ehefrau ihren deutschen Pass. Da sie eifrig Deutsch gelernt hat, fällt Miryan Kobori Belck die Kontaktaufnahme mit Einheimischen nicht schwer. Sie erklärt, sie habe schnell Freunde gefunden und fügt hinzu: „Ich liebe Deutschland.“

Nationalhymne wird angestimmt

Zur Sicherheit haben die 35 Neubürger den Text der deutschen Nationalhymne im Ablaufplan für die Feierstunde schwarz auf weiß zum Mitsingen auf ihrem Stuhl liegen, als Pianist Peter Seiler, der die Feierstunde musikalisch begleitet, die Melodie aus Haydns „Kaiserquartett“ intoniert. Zuvor händigt Oberbürgermeister Hansjörg Eger den aus 22 verschiedenen Staaten stammenden und in Speyer wohnhaften Menschen im Beisein von Familienministerin Anne Spiegel, Bürgermeisterin Monika Kabs und der Beigeordneten Stefanie Seiler die Einbürgerungsurkunden aus.

Ein junger Mann aus dem Iran und einer aus dem Irak haben so schwierige Namen, dass Eger die beiden kurzerhand um „Amtshilfe“ und ans Mikrofon bittet, wo sie ihre Namen selbst aussprechen dürfen. Der OB betont in seiner Ansprache an die erwartungsvoll auf ihre Urkunden wartenden Neubürger: „Mit der Einbürgerung geben sie keine Heimat auf, sondern gewinnen eine neue hinzu.“ Die 2015 an Speyer verliehene Auszeichnung „Stadt ohne Rassismus“ sei für alle „Ansporn und Verpflichtung bei der Hilfe zur Integration nicht nachzulassen“.

Auf ihre Rechte und Pflichten weist Familien- und Integrationsministerin Anne Spiegel die Neubürger hin. Mit der Teilnahme an Wahlen könnten sie zeigen, dass sie das Leben in ihrer neuen Heimat mitgestalten möchten. Seit 2009 seien in Rheinland-Pfalz über 50 000 Menschen eingebürgert worden, womit das Bundesland in Deutschland auf Platz zwei rangiere, erklärte die Speyererin Anne Spiegel.

