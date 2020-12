Sie hat mit ihrer Musik die Herzen gerührt

Kirchenpräsident Schad (v. l.), Ruth Zimbel-mann und KMD Robert Sattelberger. © bf

Speyer.Seit 1981 hat die Diakonische Schwester Ruth Zimbelmann als Kirchenmusikerin im Mutterhaus Speyer für den guten Ton gesorgt. Bei der Morgenandacht in der Mutterhauskapelle verabschiedete Oberin Isabelle Wien jetzt die Kantorin in den Ruhestand. Kirchenpräsident Dr. Christian Schad konnte als besonderes Abschiedsgeschenk die Goldene Ehrennadel des Landesverbandes für Kirchenmusik überreichen, mit der Zimbelmanns kirchenmusikalisches Engagement gewürdigt wurde.

Das gesungene Gebet berühre die Herzen, betonen Wien und Schad unisono und würdigen auch in dieser Hinsicht das segensreiche Wirken der Kirchenmusikerin als Organistin wie als Leiterin von Chor und Instrumentalensemble. In den zurückliegenden vier Jahrzehnten habe Schwester Ruth als Kantorin die Gottesdienste in der Mutterhaus- und Krankenhauskapelle sowie bei den Andachten im Haus am Germansberg geprägt. Darüber hinaus habe sie mit ihrer Musik die Festivitäten der Diakonischen Gemeinschaft zum Klingen gebracht.

Als Ruth Zimbelmann als Kirchenmusikerin 1981 bei den Diakonissen ihre Tätigkeit begann, sei eine ihrer ersten Aufgaben gewesen, den Kindern im damaligen Kinderheim Flötenunterricht zu erteilen und einen gemeinsamen Chor der Diakonissenanstalt aufzubauen, erinnert Isabelle Wien. „Sie hat eine außerordentliche Gabe, Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen für die Musik zu begeistern“, attestiert die Oberin. Chor und Instrumentalensemble habe Ruth Zimbelmann zu erfolgreichen Inklusionsprojekten entwickelt, so Wien. zg

