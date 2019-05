„Sie ist die Alpha-Künstlerin“

Speyer. Der mit Leidenschaft von Matthias Kowalke und Ralph Siekmann geführte Kulturtempel „Musenhof“ in der Neugasse 2 wird in diesen Tagen zwanzig Jahre alt. Die Jubiläumsausstellung bestreitet die Speyerer Malerin Anne Ludwig. Sie wird am Sonntag, 2. Juni, die Ausstellung um 11.30 Uhr eröffnen. Die Künstlerin und ihre überwiegend in den Jahren 2017 bis 2019 entstandenen und

...