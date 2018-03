Sie kreiert eine ganz eigene Klangsprache

Anzeige

Hanna Link stellt die Gitarre mit der eigenen Klangsprache von Peter Sculthrope, den volkstümlichen Elementen eines Alexander Ivanov-Kramskoi und Virtuosem von Miguel Llobet sowie ihrer ausdrucksvollen Spielweise in ihrer ganzen Klangfarbenbreite dar.

Seit 1989 an der Musikschule

Markus Sahm, 1964 in Heidelberg geboren, verbrachte seine Wehrdienstzeit als Oboist beim Musikcorps in Karlsruhe und studierte ab 1986 bei Professor Liebermann und Volker Hanemann Musik mit dem Hauptfach Oboe/Englisch Horn an der Musikhochschule Mannheim-Heidelberg. Seit 1991 gehört er als Solo-Englisch Hornist und Oboist zum Orchester des Pfalztheaters Kaiserslautern. An der Musikschule Speyer unterrichtet er seit 1989.

Vor einem Jahr hat er gemeinsam mit seinen Schülerinnen Sarah Larscheid und Vivica Bullert das Oboentrio gegründet, um die umfangreiche Literatur für diese Besetzung kennenzulernen.

Jurorin bei „Jugend musiziert“

Hanna Link studierte von 2009 bis 2013 bei Professor Thomas Königs an der Hochschule für Musik in Nürnberg Diplom-Musiklehrerin mit Hauptfach klassischer Gitarre. In dieser Zeit entwickelte sich das Gitarrenduo mit Kathrin Meyer, das sie dazu bewegte, den Master für Kammermusik dort zu absolvieren. Ihre Studien vervollständigte sie bei Professor Thomas Müller-Pering an der Hochschule Franz Liszt in Weimar im Masterstudiengang Gitarre.

Dort wurde sie Mitglied des international besetzten Weimar-Guitar-Quartet. Fünf Semester lang hatte Hanna Link einen Lehrauftrag an der Hochschule für Musik in Nürnberg inne. Daneben ist sie auch als Jurorin beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ tätig. zg

