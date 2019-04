Sie sind immer für Überraschungen gut

Speyer/Dudenhofen.Seit fast vier Jahrzehnten tourt die „Hamburg Blues Band“ durch die Clubs und zeigt, dass sie mit zum Besten gehört, was die europäische Bluesszene zu bieten hat. Die Band steht für intensiven, clever arrangierten und live umwerfenden Roots-Blues, der regelmäßig Puristen ins mentale Wanken bringt, heißt es in einer Pressemitteilung. Dabei vermengen die Musiker brettharten Gitarren-Bluesrock so spielfreudig wie traditionsbewusst mit Soul, Psychedelic, Rhythm and Blues und Boogie. Am Donnerstag, 2. Mai, 20 Uhr, spielt die Gruppe in der Dudenhofener Festhalle.

Mit Chris Farlowe hat die Band einen speziellen Gast gewinnen können. Er ist ein Entertainer alter Schule und versteht es wie kein anderer, Delta, Opera und New-Orleans-Scatgesang zu kombinieren. Mit dem von Mick Jagger und Keith Richards produzierten Song „Out of time“ eroberte er Platz eins sämtlicher Hitparaden in Europa!

Auch nach 33 Jahren ist die Hamburg Blues Band immer für Überraschungen gut und präsentiert ihren ganz eigenen Sound mit dem neuen Gitarristen Krissy Matthews. Karten gibt es im Spei’rer Buchladen, Marktcafe Journal und bei der Tourist-Info. Telefonische Reservierung unter 06232/65 10 69. zg

