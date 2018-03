Sie widersetzen sich den Normen

Anzeige

Speyer.Sänger und Songwriter, die neue Töne nach Speyer bringen, präsentiert das siebte Liederfest im Alten Stadtsaal, kündigt der Verein Kulturing in einer Pressemitteilung an. Am Freitag, 23. März, um 20 Uhr wollen neben Patrick Richardt auch „Astra van Nelle & der lorbeerstorch“ die Liederfestfreunde mit Indie-Pop, Punk und neuen Texten begeistern. Den Samstag, 24. März, 20 Uhr, wird die Band Fortuna Ehrenfeld bestreiten und als Unterstützung wird Nils Christian Wédtke auftreten.

Patrick Richardt, der junge Singer-Songwriter aus Krefeld, hat im Frühjahr 2017 mit seinem langersehnten zweiten Album „Soll doch die Zeit vergehen“ ganz neue Akzente gesetzt. Endgültig die Scheu verloren hat er vor eingängigen Indie-Popmelodien, drückt jedoch diesen immer seinen ganz persönlichen Stempel auf. Die Lieder des neuen Albums zeigen die ganze Bandbreite des Songwriter-Talents, dem es immer wieder gelingt, auch den negativen Seiten des Lebens eine ganz eigene Leichtigkeit abzuringen. Man darf sich auf eine Vorstellung mit eingängigen Melodien und trotzig-rotzig präsentierten inhaltsschweren Texten freuen, vorgetragen von einer Stimme zum Anlehnen.

Überzeugend ungezwungen

Das deutschsprachige Akustik-Punk-Duo „Astra van Nelle & der lorbeerstorch“ widersetzt sich den gängigen Normen des Singer/Songwriter-Genres. Mit Gitarre, Cajon und Stimmbändern bewaffnet gehen die zwei Heidelberger überzeugend ungezwungen zu ihren Songs ab und hinterlassen einen Geruch nach Schweiß und Freiheit.