Silvester mit Brass beginnen

Speyer.Das Blechbläserquintett LJO-Brass lädt gemeinsam mit Kirchenmusikdirektor Robert Sattelberger zum traditionellen Silvesterkonzert in die Gedächtniskirche ein. Los geht’s um 21 Uhr. Es handelt sich um die ehemaligen Solo-Blechbläser (Brass) des renommierten Landesjugend-Orchesters Rheinland-Pfalz (LJO). Fünf dieser Blechspezialisten haben sich 2007 zum Quintett zusammengetan, dem LJO-Brass.

Die Musiker, die mittlerweile zwischen 25 und 28 Jahre jung sind, haben beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert 2008 in Saarbrücken gleich den „1. Preis de luxe“, den einzigen mit Höchstpunktzahl in der Ensemblewertung erhalten, so dass man das Ensemble mit Fug und Recht als das beste deutsche Nachwuchs-Blechbläserquintett bezeichnen darf, das nach wie vor seine Herkunft im Namen trägt.

Die Mitglieder sind: Felix Schauren (Trompete), Jared Scott (Horn), Constantin Hartwig (Tuba), Bruno Wipfler (Posaune) und Johannes Leiner (Trompete). Das Ensemble steht in der Stipendiatenliste der Jürgen-Ponto-Stiftung und der rheinland-pfälzischen Landesstiftung Villa Musica und spielte bei renommierten Festivals wie dem Mosel- Musik-Festival, dem Rheingau-Festival und dem Heidelberger Frühling. Mit dem SWR Radio-Sinfonie-Orchester Stuttgart und der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz durfte LJO-Brass solistisch auftreten. 2010 konnte das Ensemble den wichtigsten Wettbewerb der Sparte Blechbläserkammermusik, den Internationalen Jan-Koetsier-Wettbewerb in München, für sich entscheiden.

Im August 2011 haben die jungen Musiker ihre vielbeachtete Debut-CD „Album von der Jugend“ präsentiert. Auch die individuellen Karrierepfade der Ensemblemitglieder sind von Erfolgen gesäumt. So wurde Tubist Constantin Hartwig jüngst als Preisträger des Deutschen Musikwettbewerbs 2016 ausgezeichnet und setzte sich damit gegen jegliche Konkurrenz in der Kategorie Tuba solo durch. Mehrere Musiker sind Stipendiaten von Stiftungen, wie zum Beispiel in der Studienstiftung des Deutschen Volkes.

Verstärkung am Schlagwerk

Beim Silvesterkonzert wird das Ensemble neben Robert Sattelberger an der Orgel auch vom Schlagzeuger David Panzer musikalisch unterstützt. Der gebürtige Wormser ist seit der Saison 17/18 Soloschlagzeuger am Badischen Staatstheater in Karlsruhe und ein langjähriger Freund des Ensembles. Mit Marimbaphon, Drumset und Pauken wird er die blechgeblasene Musik des Abends bereichern.

Das Publikum erwartet ein festliches Programm mit viel Barock, Romantik und natürlich mit fetzigen Titeln zur bestmöglichen Einstimmung auf den Silvesterabend und den Rutsch ins Neue Jahr 2020. zg

