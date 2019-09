Speyer.Die neue Schule für Ergotherapie in Speyer startet am Dienstag, 1. Oktober. Es werden bis zu 30 Auszubildende mit der dreijährigen Ausbildung beginnen; eine weitere Klasse, die momentan noch in Mannheim unterrichtet wird, zieht dann ebenfalls in die Räume um.

Standort der neuen Schule ist das Wohnheim St. Hildegard in der Gerhart-Hauptmann-Straße. Auch nach den Umbaumaßnahmen stehen noch Wohnheimplätze für die Auszubildenden zur Verfügung. Derzeit laufen die Umbauarbeiten: „Wir sind voll im Zeitplan“, freut sich Verena Klinkner, die künftige Schulleiterin.

Die Schule für Ergotherapie wird sich das Gebäude mit der Schule für Physiotherapie teilen, die im vergangenen Jahr den Betrieb aufnahm und ab Oktober zwei Klassen umfasst. Beide Schulen sind getrennte Einrichtungen, die aber auch einige Räume, beispielsweise die Aufenthaltsräume der Auszubildenden und der Lehrkräfte gemeinsam nutzen werden.

Für die angehenden Ergotherapeuten entstehen insgesamt drei Klassensäle. Einer davon wird sich im Untergeschoss befinden und als Werkstatt eingerichtet; im Erdgeschoss wird es einen multifunktionalen Raum geben sowie einen Raum mit Behandlungsliegen. Insgesamt umfasst das zusätzliche Raumangebot rund 440 Quadratmeter neue Flächen.

Ab Oktober werden rund 110 junge Menschen hier ausgebildet. Je nach Ausbildungsjahr in der Schule in Theorie und Praxis sowie ab dem zweiten Jahr direkt am Patienten beispielsweise. im Sankt Vincentius Krankenhaus und im Krankenhaus „Zum Guten Hirten“ in Ludwigshafen. Im Vollbetrieb – wenn in beiden Schulen drei Jahrgänge ausgebildet werden – bietet das Gebäude dann insgesamt Platz für 165 angehende Physio- beziehungsweise Ergotherapeuten. Bewerbungen für 2020 sind jetzt schon möglich. zg

Info: Mehr Informationen unter www.vincentius-speyer.de.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 27.09.2019