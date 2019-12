Sinfonie aus Rock und viel Halleluja

Speyer.Beim Weihnachtskonzert des Sinfonischen Blasorchesters Ludwigshafen verwebt das Ensemble Passagen aus zwei weltbekannten Werken zu einem neuen, epochenübergreifenden Hörerlebnis. Dabei geht es kontrastreich zu. Die Rockoper „Jesus Christ Superstar“ von Andrew Lloyd Webber ist geprägt von opulentem Rock, Funk, Gospel und Soul und gilt als eines der erfolgreichsten Musicals der Musikgeschichte. Georg Friedrich Händels barockes Oratorium „Der Messias“ zählt hingegen zu den bedeutendsten Kompositionen geistlicher Musik in Europa und beinhaltet etliche bekannte Melodien, darunter das krönende „Halleluja“.

Auch im Jubiläumsjahr ist das Sinfonische Blasorchester neben dem traditionellen Spielort an Weihnachten, der Herz-Jesu-Kirche in Ludwigshafen, auch wieder in der Gedächtniskirche Speyer zu Gast. Der Eintritt am Samstag, 21. Dezember, 18 Uhr, ist frei. zg

