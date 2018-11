Singende, klingende Adventslichter

Speyer.Mit 13 Adventslichtern möchte Speyer die Vorweihnachtszeit erhellen. Wurden einige Jahre, zunächst am Stadthaus-Eingang und dann in der Postgalerie täglich Adventskalender-Türchen geöffnet, so zündet die Stadt die Lichter nun nur noch an Wochenenden, von Freitag bis Sonntag im historischen Ratssaal an. Beginn jeweils um 18 Uhr.

Nur der Auftakt am Freitag, 30. November, mit der Marching Bones Jazzband unter Leitung von Rob Salomon von der Musikschule umrahmt die Eröffnung des Kunsthandwerkermarktes im Rathausinnenhof. Den ersten musikalischen Leckerbissen im historischen Ratssaal servieren am Samstag, 1. Dezember, Rabea Michler (Blockflöten) und Bernd Camin (Klavier) „Joy to the world – mein Herz soll fröhlich sein“ ist am Sonntag, 2. Dezember, das Motto von Almut Fingerle-Krieger (Gesang), Almut Werner (Blockflöte) und Brigitte Becker (Klavier).

Gitarren dominieren

Am Nikolaustag, 6. Dezember, heißt es „Klaus goes Nikolaus“: Zusammen mit Gitarrist Christoph Stadtler, seinem langjährigen „Blues & Bloedel“-Weggefährten, will Klaus Fresenius, Gesangskünstler und Vorsitzender des Kunstvereins, ein stimmungsvolles Glanzlicht setzen. Am Tag darauf, Freitag, 7. Dezember, unterhält der „One Single Man“-Gitarrist Johnny Capredy (www.capredy.de) die Besucher. Auch beim dritten Adventslicht am Samstag, 8. Dezember, steht eine Gitarre im Blickpunkt. Mit ihr begleitet Musikschulchef Bernhard Sperrfechter die Sängerin Barbara Lahr. Zwei Frauen machen Musik am 9. Dezember: Pia Darmstädter mit der Querflöte, Ulrike Prenzen am Klavier(www.autumnal-blossom.de). Auf ein helles Licht dürfen sich die Besucher am Freitag, 4. Dezember, freuen, wenn die hoffnungsvolle Speyerer Liedermacherin Nora Beisel zur Gitarre greift.

Matthias Folz, Leiter des Kinder- und Jugendtheaters, bringt am Samstag, 15. Dezember, zusammen mit Andrés Bertomeu (www.glas-musik.de) an der Glasharfe Licht in den historischen Ratssaal. Die hochtalentierte Sängerin Miriam Ast zündet am Sonntag, 16. Dezember, ein Adventslicht an. Am Freitag, 21. Dezember, lädt Pianistin Tatjana Worm-Sawosskaja zur „Winterreise einmal anders“ ein. Saxofonist Lömsch Lehmann ist am 22. Dezember der Lichtbringer. Den Schlusspunkt setzen am Sonntag, 23. Dezember, „Blueswolf“ Wolfgang Schuster und sein kongenialer Gitarrenpartner Thomas Jehle. ws

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 28.11.2018