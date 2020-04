Skulptur reimt sich nicht umsonst auf Kultur

3 Fotos ansehen Wo begrüßen das Mosaik aus Ravenna und diese Skulptur die Betrachter? © Klaus Venus

Speyer.Eine der zehn ältesten Apotheken Deutschlands steht in Speyer. Es ist die mit dem Einhorn im Wappen, nach welchem wir in unserer sechsten Rätselrunde gefragt haben. Unter dem Namen dieses Fabelwesens 1675 erstmals genannt, wird sie schon 1457 als „Apotheke am Markt“ erwähnt. Stefan Baum trat 2004 die Nachfolge seines Vaters an und ist der 16. Inhaber des vor 318 Jahren gebauten mächtigen Giebelhauses in der Maximilianstraße 23.

Die Einhorn-Apotheke stand einst am alten Markt der freien Reichsstadt. 1703 vollendete Baumeister Johann Jakob Rischer den Bau der neuen Apotheke am jetzigen Platz an der Stelle der zerstörten Häuser „Zum Grünenberg“ und „Waldeck“. Bauherr war Bürgermeister und Apotheker Johann Conrad Schwanckhardt. Die Außenfront ist unversehrt erhalten geblieben.

1703 war das mehrstöckige Giebelhaus mit fünf gleichförmigen Rundbogen fertig. Seitdem ist es unverändert, von Fensterrenovierungen abgesehen. Das Anwesen zeigt die Stilmerkmale des frühen Spätbarock auf. Einzig eine 1,20 Meter hohe Einhorn-Statue aus Bronze des Speyerer Bildhauers Franz-Werner Müller-Steinfurth auf dem Schopfwalmdach ist neueren Datums. Baum hat sie 2001 an Stelle einer von unten kaum zu sehenden kleinen Einhorn-Statue montieren lassen.

Es ist kein Flachs: Bilderrätsel Nummer sieben ist besonders für Kulturfreunde ein Kinderspiel: Wer mit offenen Augen durch die Maximilianstraße läuft und in Höfe guckt, weiß, wo die Skulptur steht.

Unter allen richtigen Einsendern verlosen wir am Schluss unserer Rätselserie zehn Abendessen in einer historischen Speyerer Weinstube.

Info: Schreiben Sie bis Mittwoch, 29. April, 16 Uhr, eine E-Mail mit Betreff Bilderrätsel an sz-gewinnspiel@schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 28.04.2020