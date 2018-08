Skulptur und Papiergeflecht

Speyer.Der Kunstverein Speyer feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen (wir berichteten). Zu den Höhepunkten im Jubiläumsjahr zählt eine Ausstellung mit dem Titel „Congratulations“, bei der acht Meisterschüler aus Deutschland, Großbritannien, Kolumbien, Korea, Polen und den USA ihre Arbeiten in einer Werkschau präsentieren. Alle haben an renommierten Hochschulen in Deutschland und teilweise im

...