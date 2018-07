Maike Kohl-Richter hat dem Historischen Museum der Pfalz das bedeutende Foto geschenkt, das sie 2014 selbst von ihrem Mann gemacht hat. © Venus

Speyer.„In diesem Bild ist alles, was Helmut Kohl ausmachte: Liebe, Zuversicht, Kraft, Humor“. Für Maike Kohl-Richter transportiert die Fotografie eine für sie ausgesprochen wichtige Botschaft: Den Altbundeskanzler „zeigen, so wie er wirklich war.“ Am Dienstag hat die Witwe Helmut Kohls dem Historischen Museum eine großformatige, gerahmte Fotografie geschenkt. Es ist das Bild, mit der die Welt am 1.

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4015 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.07.2018