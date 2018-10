2 Fotos ansehen Der Regenschirm ist das Accessoire der Wahl, gestöbert wird dennoch gerne. © Klaus Venus

Speyer.Das Wetter passte gestern optimal zur Tradition des Mantelsonntags. Warme Kleidung war beim Publikum gefragt, Mäntel und Jacken wurden zuhauf nachgefragt. Der Einzelhandel war zufrieden, und auch die Beschicker auf der Herbstmesse konnten noch einigen Umsatz machen.

Obschon Regen und damit einhergehende Kälte gestern nicht gerade zum Bummel durch die Straßen einluden, trotzte eine stattliche Besucherzahl den äußeren Bedingungen. Schnell füllten sich die Parkmöglichkeiten in der Stadt, etliche nutzten lieber die öffentlichen Verkehrsmittel, um ein entspanntes Einkaufsvergnügen zu genießen.

„Wir sind ja nicht aus Zucker“, kommentierte Sven Buchwald die gute Stimmung, in der er mit seiner Familie durch die Geschäfte zog. Kräftig eingekauft war schnell. „Wir wussten, was wir wollen“, sagte seine Frau Kerstin und klopfte vielsagend auf eine Tüte mit Schuhen und einer Jacke. Für den Nachwuchs gab’s ebenfalls Mäntel. „Den verkaufsoffenen Sonntag nutzen wir gerne als Familienausflug“, verriet Sven Buchwald. Aus Hockenheim war er mit seinen Lieben gekommen. Ebenso wie Renate und Helmut Mühlhausen, die mit einem Lächeln einlenkten: „Solange die Brücke noch auf ist, müssen wir das ausnutzen.“ Im vergangenen Jahr habe das Ehepaar mit dem Mantelsonntag in Speyer pausiert. Zuvor seien sie jedes Jahr in die Domstadt gekommen, um sich für den Winter einzudecken. „Ob was gebraucht wird oder nicht“, wie Renate Mühlhausen schmunzelnd anmerkte.

Umsätze wie im Vorjahr erwartet

Die Kauflust der Kunden ließ die Kassen der Gewerbetreibenden klingeln. „Wir haben durchaus schon Mäntel und Jacken verkauft, ganz der Tradition des Mantelsonntags entsprechend“, brachte es der Vorsitzende des Speyerer Einzelhandelsverbands, Thomas Armbrust, auf den Punkt. Deutlich sei der Unterschied zwar zum vergangenen Jahr, wo die Besucher noch draußen bei angenehmen Temperaturen sitzen konnten. „Wir werden trotzdem die gleichen Umsätze schaffen“, meinte Armbrust. Die Kunden würden durch das Wetter direkt in die Geschäfte getrieben.

Mit zunehmender Stunde verdichtete sich der Betrieb in der Innenstadt. In der Tat waren es die warmen Kleidungsstücke, die gefragt waren. Ob Pullover, Winterstiefel oder Daunenjacke – etliches wurde anprobiert, verglichen und landete dann in der Einkaufstasche.

Eine lange Verweildauer auf der Herbstmesse ließen die Temperaturen zwar nicht zu, aber Umsätze wurden dennoch gemacht. Bis Mittwoch läuft die Messe noch. Dann geht sie mit einem Höhenfeuerwerk zu Ende. Für die Einzelhändler war gestern der letzte verkaufsoffene Sonntag des Jahres.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 29.10.2018