Sommer mit Fräulein Nette

Speyer.In ihrem aktuellen Roman „Fräulein Nettes kurzer Sommer“ widmet sich Karen Duve der großen deutschen Dichterin Annette von Droste-Hülshoff (1797 – 1848) und das auf herrlich ironische Art und Weise. Am Sonntag, 19. Mai, 20 Uhr, wird sie ihr neues Buch bei der Speyer.Lit-Reihe in der Heiliggeistkirche vorstellen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Fräulein Nette ist eine Nervensäge. Eine junge Dichterin, die sich nicht anpassen will. Eine Welt im Umbruch. Und eine fatale Verstrickung der Gefühle. In ihrem Roman erzählt Karen Duve gnadenlos realistisch und mit trockenem Humor von der Liebes- und Lebenskatastrophe der Annette von Droste-Hülshoff. Dabei geht es auch um die Welt der letzten Romantiker, die deutsche Märchen sammelten, während die gute alte Ordnung um sie herum zerfiel. Das Porträt einer jungen Frau in einer Welt, in der nichts so blieb, wie es war.

Karen Duve, 1961 in Hamburg geboren, wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Ihre Romane „Regenroman“ (1999), „Dies ist kein Liebeslied“ (2002), „Die entführte Prinzessin“ (2005) und „Taxi“ (2008) waren Bestseller und sind in 14 Sprachen übersetzt. zg/Bild: Ahlrichs

