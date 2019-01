Songpoetin „zeichnet“ wache und klare Bilder

Poet und Liedermacher Uli Zehfuß bittet wieder in sein „Wohnzimmer“. © Venus

Speyer.Gastgeber und Moderator Ulrich Zehfuß begrüßt am Freitag, 22. Februar, zur neunten Ausgabe der Songwriter-Kult-Show „Ulis Wohnzimmer“ die Songpoetin Christina Lux und den Songwriter Luis Schwamm, beide aus Köln, im „Philipp Eins“. Los geht’s um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr.

Hintergründige Texte, schräger Humor, Blicke hinter die Kulissen des Künstlerdaseins und jede Menge Abwechslung und Unterhaltung: Die Songwriter-Show „Ulis Wohnzimmer“ präsentiert Liedermacher auf eine erfrischend andere Art, heißt es erklärend in einer Pressemitteilung.

Christina Lux neuntes Album „Leise Bilder” landet mit großartigen Arrangements, klugen philosophisch-poetischen Beobachtungen und wachen, klaren Bildern mitten im Leben. Ihre warme, nahegehende Stimme macht die durchlässig arrangierten Songs zu echten Momentaufnahmen in einer Zeit. Lux’ Musik ist leuchtender Songwriter-Jazz mit unerwarteten Akkordwechseln, viel Raum für Atmosphäre, runden Melodien und tollen Texten. So sanft die Lieder sein mögen, schlugen sie hohe Wellen – ihr aktuelles Album wurde mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik (2018) ausgezeichnet. Luis Schwamm singt vom Verlorengehen und Wiederkommen, von Enden und Anfängen, von Ruhe und Angst, Geschichten also, die jeder, der zuhört, so ähnlich schon erlebt hat. Nur findet er eigene Worte dafür, so dass seine Geschichten neu klingen. zg

