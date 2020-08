Spanische Orgelklänge

Speyer.Die Reihe der musikalischen Abendandachten wird am Sonntag, 9. August, um 18 Uhr in der Christuskirche Speyer-Nord fortgesetzt. Robert Sattelberger nimmt die Zuhörer mit auf eine Reise ins musikalische Orgel-Spanien, die Lesungen hält Pfarrerin Heike Kronenberg.

Es erklingen typisch spanische Orgelformen wie Tiento, Battaglia, Himno, Pasacalles und Ofertorio, die Komponisten sind Pablo Bruna, Antonio de Cabezon, Correa de Araujo, Juan Cabanilles und Hilarion Eslava. Sattelberger führt jeweils kurz in die Werke ein, die Rundorgel der Christuskirche bietet mit ihrem „Spanisch-Regal“-Register die besten Voraussetzungen für die Aufführung dieser Werke.

Der nächste Gottesdienst am Sonntag, 16. August, 18 Uhr in der Gedächtniskirche wird gestaltet vom Frauenquartett „Die Rheintöchter“ und Robert Sattelberger an der Chororgel. Passend zum Israelssonntag erklingen unter anderem Werke jüdischer Komponisten wie Felix Mendelssohn, ergänzt von Werken von Franz Schubert, Robert Schumann und Max Reger. Die Lesungen spricht Oberkirchenrat Dr. Klaus Bümlein aus Speyer – ein weiteres Erlebnis. Spenden werden erbeten, es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen. zg

