Spaß für die ganze Familie

Geinsheim.Sonne tanken, der Musik großartiger Künstler lauschen, leckeres Essen und kalte Getränke genießen und bei all dem auch noch Gutes tun, das kann man am Samstag, 17. August, auf dem Gelände des SV Geinsheim beim Charity Kids Festival. Der Veranstaltungsort liegt direkt an der Bundesstraße 39 von Speyer nach Neustadt. An diesem Tag erwartet Groß und Klein ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm und das bei freiem Eintritt.

Unter dem Motto „Feiern wie die Großen, um zu Spenden für die Kleinen” startet das Kids Festival um 14 Uhr. Es gibt ein großes Spiel- und Bastelangebot. Verschiedene Vereine werden ihr Können unter Beweis stellen und zwischen 14.30 und 16 Uhr auf der Showbühne auftreten. Ab 16 Uhr geht es dann mit cooler Livemusik aus verschiedenen Genres weiter – bis in die Abendstunden. Unter anderem dabei ist ab 19 Uhr die Schwetzinger Coverband Band „Beyond this summer“, die verspricht, so richtig einzuheizen.

Schussstärke messen

Den gesamten Tag über ist der Hoffeexpress der TSG 1899 Hoffenheim vor Ort. Hier haben die Kids die Möglichkeit, unter andrem die Geschwindigkeit ihres Schusses messen zu lassen, Tischkicker zu spielen, Geschicklichkeitsspiele zu machen und vieles mehr. Es wird auch ein breites kulinarisches Angebot geben, das überwiegend aus Spenden zusammengestellt werden konnte. „Wer Lust hat uns beim Kinderprogramm und im Serviceteam zu unterstützen ist herzlich eingeladen, sich bei uns zu melden, sagt Andreas Trischmann (E-Mail an kidsfestival@web.de).

Der Gewinn wird komplett an Vereine gespendet, die sich aktiv in der Kinder – und Jugendarbeit engagieren, diesmal an Leere Wiege Landau, Förderverein Geinsheim und RPR hilft. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 10.08.2019