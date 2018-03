Spaß mit Feuerwerk und Flammenshow

Anzeige

Speyer.Gut Ding will Weile haben. Das wissen auch Schausteller ebenso gut wie Marktmeistereien. In Speyer hat sich Geduld ausgezahlt und so hat sich mittlerweile eine große Zahl an Aktivitäten einen festen Platz im Kirmes-Programm erobert. Am Samstag, 31. März, dreht sich wieder alles um Zuckerwatte, Bratwurst, Karussell und Boxauto bei der 438. Frühjahrsmesse auf dem Festplatz.

59 Geschäfte haben die Marktmeisterinnen Eva Neskudla und Heidi Jester für die bevorstehenden zwei Wochen verpflichtet. Erstmals rückt nur der „Bayern Breaker“ an; die restlichen Schausteller zählen zu den Stammbeschickern und auf die setzen die städtischen Planerinnen gerne. „Wir sind froh, dass wir so viele Schausteller haben, die regelmäßig zu uns kommen“, machte Neskudla auf das vertrauenswürdige Verhältnis untereinander aufmerksam. Gleich vier Jubiläen zum 40-jährigen bestehen können in diesem Jahr gefeiert werden: So lange besteht zum einen der Speyerer Schaustellerverband, zum anderen sind die Familien Lemke, Spangenberger und Länge über diese Dauer schon Gast auf den Speyerer Messen. Das ist auch für Beigeordnete Stefanie Seiler (SPD), in deren Dezernat der Bereich fällt, ein deutliches Zeichen, dass die Messen ankommen. Das spiegele auch die Anzahl der Besucher wider, die die Aktionen gerne nutzen.

Eine ganze Palette stellte Neskudla bei der Präsentation des Programms vor. Angefangen bei den Testfahrten vor der offiziellen Eröffnung streifte sie die Ostereiersuche am Ostersonntag, die Großeltern-Enkel-Nachmittage, die beiden Familientage, die Besuche der Kinderidole, den verkaufsoffenen Sonntag (8. April), die Backstagetour sowie den Spaßwettbewerb mit dem Titel „Speyer sucht den Platzhirsch“, der im vergangenen Jahr zum ersten Mal organisiert wurde.