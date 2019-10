Spaßige Fahrten in der Luft und am Boden

Speyer.Rechtzeitig zur Eröffnung der 774. Herbstmesse in der Stadt schlossen sich am Freitagabend die Regenschleusen. Die Kirmes-Fans waren da schon längst auf dem Platz unterwegs und nutzten die Chance auf möglichst viele Ein-Euro-Schnupperfahrten in den bereitstehenden Fahrgeschäften trotz nasskalter Witterung. Die Wetterprognosen fürs Wochenende sind zwar bescheiden, aber die Akteure bleiben

...