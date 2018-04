Spaziergang durch die vielfältige Kunstwelt

Anzeige

Speyer.Insgesamt 31 Kultureinrichtungen der Dom- und Kaiserstadt bieten am Freitag, 25. Mai, zu ungewöhnlicher Zeit – von 19 bis 1 Uhr – die Möglichkeit, die großartige Vielfalt der Kunst- und Kulturstadt Speyer zu erleben und zu genießen. Spannende Aktionen, Musik, Tanz und Theater warten auf kulturelle Nachtschwärmer, heißt es in einer Pressemitteilung. Programmhefte und Eintrittsbändchen zur „Kult(o)urnacht“ sind ab sofort in der Tourist-Information, Maximilianstraße 13, erhältlich.

Nicht nur das Historische Museum der Pfalz, sondern auch kleine Galerien, Museen sowie viele Sehenswürdigkeiten und kulturell geprägte Einrichtungen haben sich für diese Nacht besondere Themen und Aktionen einfallen lassen.

Neu dabei ist in diesem Jahr der ART2 Kunstraum im Kornmarkt. Er präsentiert eine Sonderausstellung mit sieben Künstlern. Zu sehen sind interessante Porträts von Jost Heyder, ikonenhafte Frauen von Vladimir Smahtin, farbenprächtige Tanzszenen von Bettina Mauel, farbenfrohe Landschaften von Ulrich Lipp, schwarz-weiß Fotografien von Peter Wilking, expressionistische Frauen von Hape sowie Werke von Gabriele Willberg. Ein rundum erneuertes Programm präsentieren die Dommusik und das Bistum: Die Dommusik, welche bisher das Programm im Dom gestaltete, lädt erstmals in das „Haus der Kirchenmusik“ ein und gewährt in und um den neuen Chorsaal musikalische Einblicke. Das Programm der Nacht wird wie gewohnt von verschiedenen Gruppen der Domsingschule bestritten – der Mädchenchor und die Domsingknaben singen weltliche und geistliche Vokalwerke, die Jugendlichen präsentieren mit Gästen Kammermusik und der Domchor widmet sich der romantischen Chormusik.