SPD will jetzt auch die Macht im Stadtrat

Speyer.Als Oberbürgermeisterin hatte die Sozialdemokratin Stefanie Seiler beim Neujahrsempfang der Stadt Speyer am Freitag mehr Bürgernähe versprochen. Dem folgte am Montagabend der SPD-Stadtverband, der bei seinem Neujahrsempfang im Kulturhof Flachsgasse ebenfalls eine verstärkte Annäherung an die Menschen der Stadt demonstrierte. Die Genossen verzichteten auf die übliche Einladung prominenter Bundes- oder Landespolitiker und hatten stattdessen die Bürger zum Empfang gebeten.

Walter Feiniler, Fraktionsvorsitzender der SPD im Stadtrat, erklärte auf Nachfrage, man habe im Stadtgebiet 20 000 Weihnachtskarten mit einer Einladung zum Neujahrsempfang verteilt und ihn in sozialen Netzwerken öffentlich gemacht.

Dementsprechend groß war die Resonanz. Der weitläufige Veranstaltungs- und Ausstellungsraum des Kunstvereins stieß kapazitätsmäßig an seine Grenzen. Dazu passte der Titel der Ausstellung „Die Summe meiner Daten“ mit Werken von Elias Wessel, der die eigentlich am Sonntag zu Ende gegangene Schau wegen des Neujahrsempfangs um einen Tag verlängert hatte. „Über die Summe der Besucher“ freute sich Kunstvereinsvorsitzender Klaus Fresenius. In einer kurzen Ansprache wies er darauf hin, dass Kunst unter anderem von der Unterstützung der Stadt und der kommunalpolitisch Handelnden lebe.

Martina Queisser, die gemeinsam mit Philipp Brandenburger den SPD-Stadtverband leitet, hieß namentlich die Fraktionsvorsitzenden von CDU, Grünen und FDP, sowie die 97-jährige Ehrenvorsitzende Margarete Boiselle willkommen.

Partei strotzt vor Selbstvertrauen

Nach der gewonnenen Oberbürgermeisterwahl strotzt die SPD zumindest in Speyer vor Selbstvertrauen. Auch mit Blick auf die Kommunalwahlen am Sonntag, 26. Mai, hielt Feiniler eine kämpferische Rede. Unter dem Beifall der Zuhörer sagte der Fraktionschef: „Wir werden Schwerpunkte setzen und Schlüsselprojekte benennen. Dabei gilt es, Bewährtes zu erhalten und Neues zu wagen. Wir wollen gerechte Politik für alle Menschen machen und die Stadt lebenswerter, innovativer, sicherer, umweltfreundlicher und sozialer gestalten!“ Eindeutig formulierte er auch die Zielvorgabe für den 26. Mai. „Wir haben für Speyer die besseren Ideen und Konzepte sowie den Führungsanspruch, stärkste Partei und stärkste Fraktion im Stadtrat zu werden“, so der Genosse.

Den Blick auf negative Entwicklungen im nationalen und internationalen Bereich wie Rechtspopulismus und Fremdenfeindlichkeit lenkend forderte er dazu auf, aktiv für politisch korrekte Überzeugungen einzutreten. Sich der kommunalen Ebene zuwendend, ging Feiniler auf Verkehrspolitik, den ÖPNV, Hilfsstrukturen für Behinderte, Stärkung von Kultur, Sport und Tourismus sowie auf bezahlbaren Wohnraum ein (bis 2023 mindestens 500 neue bezahlbare Wohnungen mit einer maximalen Kaltmiete von 7,50 Euro pro Quadratmeter). „Statt Sonntagsreden zu halten wollen wir handeln“, bekräftigte er abschließend.

Eine Lanze für Europa brach Stefanie Seiler. In einem Rückblick erinnerte die überzeugte Europäerin daran, wie nationalistische Bewegungen Europa zerstört hätten. Daher gelte es, die bisherigen Errungenschaften nicht infrage zu stellen und alle Kräfte für ein friedliches und in sich geeintes Europa einzusetzen. „Europa ist auch eine Angelegenheit der Bevölkerung und wenn am 26. Mai gewählt wird, entscheiden die Menschen mit darüber, wie die Zukunft aussehen wird. Gehen sie zur Wahl und plädieren sie mit ihrer Stimme für ein Europa ohne Mauern in den Köpfen und an den Landesgrenzen“, lautete der Schlussappell der Oberbürgermeisterin.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 16.01.2019