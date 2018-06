Sperrung für Autos und Lkw alternativlos

Anzeige

Würde ein Lkw-Verbot auf der Brücke helfen?

Nein. Die Salierbrücke würde auch ohne Schwerverkehr keine zehn Jahre mehr halten, da die Witterungseinflüsse zu stark sind.

Warum dauert die Sanierung so lange?

Die Brücke wird bis auf die Basis zurückgebaut. Die meisten Arbeiten finden an der Unterseite der Vorlandbrücke statt, die über Hochwassergebiet führt. Deshalb kann sie nicht komplett eingerüstet werden. Zudem darf das Gerüst nur in Abschnitten belastet werden und muss darum stückweise versetzt werden. Viele Arbeiten können also nur nacheinander, nicht zeitgleich abgewickelt werden.

Warum kann man nicht wie bei der Nibelungenbrücke in Worms eine zweite Querung daneben bauen und die alte Brücke erst sanieren, wenn die neue fertig ist?

Ein Ersatz-Neubau hat einen Planungsvorlauf von mindestens zehn Jahren. So lange kann das Regierungspräsidium nicht warten, weil die Tragfähigkeit fehlt.

Wenn man schon so lange sperrt, weshalb baut man nicht einen dritten Fahrstreifen an oder erweitert die Rheinbrücke?

Die Salierbrücke ist so schmal, dass nicht genug Platz für eine dritte Spur vorhanden ist. Zudem wäre das auch statisch gar nicht möglich. Der drei- oder vierstreifige Ausbau obliegt ohnehin nicht dem Land, sondern erfordert die Zustimmung des Bundes. Im jetzt veröffentlichten Bundesverkehrswegeplan ist eine solche Maßnahme in Speyer nicht vorgesehen.

Ist außer einer Vollsperrung oder einstreifiger Verkehrsführung eine andere Variante denkbar?

Nein, da das Bauwerk während der Arbeiten nur mit bis zu 7,5 Tonnen belastet werden darf, was Lkw-Verkehr ausschließt. Berücksichtigt man alle Sicherheitsvorschriften für die Bauarbeiter, bleibt Tempo 30 und eine Fahrbahnbreite von 2,75 Metern übrig. Schon ein Mercedes-Sprinter kann da nicht durchfahren. Zum Vergleich: ein Parkplatz ist üblicherweise 2,50 Meter breit.

Könnte Einbahn-Pkw-Verkehr mit Ampel erlaubt werden?

Für eine Einbahnstraßenregelung mit Ampel ist die Baustelle zu lang und das Verkehrsaufkommen von rund 29 000 Fahrzeugen am Tag zu hoch. Außerdem muss man Lkw von der Brücke fernhalten.

Wie sieht es mit Lkw-Sperren wie auf der Ludwigshafener Hochstraße aus?

In Ludwigshafen stehen zwei Spuren zur Verfügung, wenn sich also ein Lkw richtig festfährt – was zwei Mal pro Woche passiert – rollt der Verkehr daran vorbei. In Speyer gibt es diese Möglichkeit nicht. Fährt sich ein Lkw fest, staut sich der Verkehr nach drei Minuten bis zum Knoten Lußhof, nach 30 Minuten bis zur Anschlussstelle der A 61 und dann auf die Autobahn zurück. Die Bergung eines Lkw dauert etwa drei Stunden.

Der öffentliche Nahverkehr darf die Brücke ja weiter nutzen, aber normale Linienbusse sind doch auch zu breit oder?

Das stimmt. Deshalb wird ein Shuttle-Service eingerichtet. Die Busse der Linie 717 Speyer – Heidelberg fahren bis zum Parkplatz Lußhof, dort steigen die Passagiere in Kleinbusse um und rollen über den Rhein zum Domplatz. Zusätzlich sollen normale Gelenkbusse die Umleitung über die A 61 nehmen – die 20 Minuten länger dauert – und das Angebot ergänzen.

Wie soll der Verkehrsfluss auf der A 61-Umleitung in Gang gehalten werden?

Um Staus am Kreuz Speyer zu vermeiden, werden zwei Auffahrtsrampen zur Autobahn 61 gesperrt und der Verkehr über die B 9 und die L 532 rund um Schifferstadt umgeleitet. Außerdem werden die Einfädelspuren verlängert, gegebenenfalls darf der Standstreifen mitbenutzt werden. Stauwarnanlagen und die Einstellung in den Verkehrsfunk und in Navigationssysteme sollen den Fernverkehr umleiten. Ampeln am Knoten Dudenhofen sowie am Anschluss Hockenheim helfen, den Verkehrsfluss zu kontrollieren.

Was ist mit der angedachten Autofähre?

Die hat wenig Zukunft. Die Überfahrt würde 15 Minuten dauern und pro Tour könnten nur 18 Autos transportiert werden. Die Kosten liegen – wenn die Fähre zwölf Stunden pendelt – bei etwa zwei Millionen Euro, die der Bund nicht trägt. Bei Hoch- oder Niedrigwasser oder bei Nebel würde sie ohnehin nicht fahren und Rheinschiffe hätten immer Vorfahrt, was die Wartezeit erhöht.

