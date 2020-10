Sperrung im Hasenpfuhl

Speyer.Zur Sanierung der Fugen in der Hasenpfuhlstraße im Abschnitt zwischen Mittelsteg und Sonnengasse gibt es in der Altstadt in den nächsten fünf Wochen Sperrungen und Verkehrsbehinderungen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Arbeiten sind in drei Bauabschnitte aufgeteilt. Der erste verläuft vom Mittelsteg bis zur Widder- und Bärengasse, der zweite von der Bärengasse bis zur Hausnummer 42 und der dritte von dort bis zur Sonnengasse. Es ist zwingend zu beachten, dass die abgesperrten Flächen und Arbeitsbereiche nicht betreten werden dürfen, da das Fugenmaterialzunächst aushärten muss.

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, ist es erforderlich, die Hasenpfuhlstraße für die jeweiligen Bauabschnitte für den Straßenverkehr komplett zu sperren. Randbereiche wie Gehwege bleiben frei, sodass ein Durchgang für Fußgänger und Anwohner sichergestellt ist. Eine Umleitung wird eingerichtet und die Zu- und Abfahrten sind über die Widdergasse und die Bärengasse gewährleistet.

Während der Baumaßnahme ist das Parken im Baustellenbereich nicht möglich. Als Ersatz stehen den Anwohnern der Hasenpfuhlstraße, der Bären- und der Widdergasse mit einem Anwohnerausweis die Parkplätze auf dem unteren Domparkplatz zur Verfügung. Rückfragen sind bei der Tiefbauabteilung unter Telefon 06232/14 22 37 möglich. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 20.10.2020