Speyer-Zufahrt ist wieder frei

Speyer.Das wird wieder ein klein wenig Entlastung auf den innerstädtischen Straßen in Speyer geben. Denn eine der wichtigsten Zu- und Abfahrten, die von der Abfahrt Speyer-Nord an der B 9 war durch Bauarbeiten in der Wormser Landstraße jetzt schon seit April stadtauswärts gesperrt. Zudem war die Auestraße mit ihren vielen Geschäften nur bedingt erreichbar. Am Dienstag ist nun die Wormser Landstraße und die Einmündung in die Auestraße endlich wie geplant komplett wieder für den Verkehr freigegeben worden. Das heißt, dass sie ab sofort in beide Richtungen befahrbar und die Zufahrt von der Stadtmitte zur Auestraße ebenfalls frei ist. Hier ein Bild auf Höhe des Friedhofs.

Die Einbahnstraßenregelung im „Alten Postweg“ bleibt noch bestehen, bis im nächsten Frühjahr die Restarbeiten an der Einmündung Wormser Landstraße/Alter Postweg durchgeführt werden. zg/Bild: Venus

