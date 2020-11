Speyerer „Broker“ ganz vorn

Speyer/Frankfurt.Zur Spielmitte des Planspiels Börse stehen viele Depots der 125 Spielgruppen der Sparkasse Vorderpfalz im Plus. Nach sechs Wochen Spielzeit hat dort die Spielgruppe „MoneyMaker8933“ vom Nikolaus-von-Weis Gymnasium aus Speyer die Nase vorne. Plus 24 Prozent bedeuten einen vorläufigen Depotgesamtwert von stattlichen 62 035 Euro.

Gefolgt von der Spielgruppe „team 7“ (Siedlungsschule Realschule Plus Speyer) und einem Depotwert von 53 868 Euro sowie der Spielgruppe „Zahlen lügen nicht“ vom Gymnasium am Kaiserdom Speyer und einem Depotwert von 53 670 Euro.

Mit 50 000 Euro fiktivem Startkapital üben die Jugendlichen noch bis zum 9. Dezember die Geldanlage in 175 Wertpapieren und erhalten so kostenlos und ohne Risiko einen Einblick in wirtschaftliche Zusammenhänge und die Funktion der Börse. Zum Spielende werden alle Depots miteinander verglichen und die Siegerteams ermittelt. Die erfolgreichsten Schüler und Studenten erhalten Geldpreise im Gesamtwert von 2400 Euro. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 13.11.2020