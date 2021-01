Speyerer Oberbürgermeisterin begrüßt schärfere Maskenpflicht

Speyer.Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler begrüßt die vom Land beschlossenen Maßnahmen zur verschärften Maskenpflicht, die seit Montag gelten: „Wir befinden uns auf einem guten Weg, das Infektionsgeschehen nachhaltig einzudämmen. Jetzt gilt es, diesen Weg weiter zu beschreiten, um zu vermeiden, dass die Infektionszahlen nach einer vermeintlichen Entspannung umso rasanter in die Höhe steigen, wie es andernorts zu beobachten war.“

Medizinische Masken, also OP-Masken oder virenfilternde Masken wie KN95- oder FFP2-Masken, sind ab Mittwoch, 27. Januar, in allen Gebäuden der Stadtverwaltung verpflichtend zu tragen. Die Stadt stellt ihren Mitarbeitern kostenlos einen Grundstock an FFP-2-Masken zur Verfügung. Zudem wird in bestimmten Bereichen wie in Kindertagesstätten oder dem Kommunalen Vollzugsdienst für zusätzlichen Bestand an medizinischen Masken gesorgt.

Die verschärfte Maskenpflicht gilt im Einzelhandel und dem ÖPNV ebenso wie bei Gottesdiensten, Abhol-, Liefer- und Bringdiensten und beim Wochenmarkt. Gerade mit Blick auf die Virus-Mutante aus Großbritannien sei es wichtig, dass überall dort, wo der Abstand nicht immer eingehalten werden kann, ein größtmöglichen Schutz vor einer Infektion gewährleistet ist, so die OB.

Eine Grafik mit den aktuellen Corona-Zahlen gibt's hier:

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 26.01.2021