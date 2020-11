Speyerer Testzentrum in der Hand von St. Vincentius

Speyer.Der Kreisverband des Roten Kreuzes in Speyer hatte bereits im Frühjahr 2020 zusammen mit der Stadt das Abstrichzentrum in der Halle 101 ins Leben gerufen. In der ersten Welle der Pandemie haben die ausschließlich ehrenamtlichen Helfer über 2000 Tests durchgeführt. Jetzt hat das Land Rheinland-Pfalz das Vincentius-Krankenhaus beauftragt, ein Corona-Testzentrum für Speyer einzurichten. Das DRK betreibt die mobile Abstricheinheit.

Als Bestandteil der Teststrategie des Landes ist ab dem 1. November der flächendeckende Betrieb von örtlichen Testzentren in allen Landkreisen und kreisfreien Städten geplant. „Den Auftrag des Landes nehmen wir auf und wollen damit einen weiteren Beitrag zur Bewältigung der Pandemie für Speyer und die Region leisten“, erklärt Bernhard Fischer, der Verwaltungsdirektor des St.-Vincentius-Krankenhauses.

Die Stadt hatte gleich zu Beginn der Pandemie im Februar gemeinsam mit dem DRK und dem medizinischen Fachberater der Stadt, Dr. Klaus-Peter Wresch, das Testzentrum in der Halle 101 eröffnet und erfolgreich betrieben. Mit Wresch, der zu diesem Zeitpunkt als Ärztlicher Direktor des Vincentius-Krankenhauses in den Ruhestand verabschiedet worden war, habe man weiterhin engen, persönlichen Kontakt, so Fischer. Daher sei es naheliegend, dass Wresch seit 1. November auch die medizinische Leitung des Corona-Testzentrums für die Klinik übernommen habe.

Fischer betont den hohen Grad an Flexibilität und Zuverlässigkeit des Roten Kreuzes, das während der Pandemie seine Kompetenz und Fürsorge bewiesen habe: „Die vielen ehrenamtlichen Helfer haben unseren größten Respekt verdient!“ Laut DRK waren Mitarbeiter und Helfer in den letzten Monaten mehrere tausend Stunden für die Bürger im Einsatz. Mit dem Auftrag des Landes sei es nun möglich personelle, organisatorische und abrechnungsrelevante Anpassungen in Angriff zu nehmen, ergänzt DRK-Präsident Roger Munding. Er ist sich sicher, dass man durch die enge und kollegiale Zusammenarbeit der beiden Partner bestmögliche Synergien schaffen kann. Zukünftig wird das Krankenhaus das Testzentrum betreiben, das DRK stellt eine mobile Abstricheinheit bereit, die unter anderem in Schulen und Pflegeeinrichtungen tätig wird. Munding: „Wir begrüßen den Auftrag des Landes, denn diese Kooperation wird zur wirksamen Bekämpfung des Virus beitragen!“ ab

