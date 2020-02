Speyerer verraten ihre schönsten Plätze

Speyer.Die Speyerer Gästeführer laden Interessierte zu einem Stadtspaziergang unter dem Motto „Lieblingsorte“ am Sonntag, 23. Februar, 11 Uhr und 14 Uhr, ein. „Lieblingsorte“ ist das Thema des Weltgästeführertags. Von diesen besonderen Stellen gibt es in Speyer über 50 000, nämlich einen für jeden Speyerer und genügend weitere für die zahlreichen Gäste, heißt es in einer Pressemitteilung.

Auch Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe hat so auf die Stadt geschaut. Eine Skizze fertigte er am 24. September 1779 an, während er auf die Fähre wartete. In dem Begleitbrief an Charlotte von Stein schwärmte er: „Wir . . . haben heute den schönsten Tag.“

Hätte es damals schon am Speyerer Rheinufer einen Biergarten gegeben, wäre der Dichter wohl dortgeblieben, vermutet die Tourist-Info in ihrer Mitteilung und zitiert Hölderlin, der Goethe an Lobesworten übertrifft: „Ich glaubte, neu geboren zu werden über den Anblick . . . Meine Gefühle erweiterten sich, mein Herz schlug mächtiger, mein Geist flog ins Unabsehliche – mein Auge staunte.“

Für die heutige Zeit hat vielleicht Peter Hahne, Fernsehmoderator und Theologe, das Bild von Speyer am besten zusammengefasst: „Ich kenne kaum eine Stadt, die Geschichte und Gastronomie, Tradition und Tourismus so perfekt verbindet wie Speyer.“

Bürger kommen zu Wort

Neben den schönsten und interessantesten Orten sollen bei dem Rundgang auch die bisher genannten Persönlichkeiten zitiert werden. Auch Speyerer Bürger kommen dabei zu Wort. Sie verraten den anderen Teilnehmern der Tour, was sie an der Stadt besonders lieben und welche Plätze für sie ein Lieblingsort sind.

Die Dauer des Rundganges beträgt rund 90 Minuten. Der Treffpunkt wird am Hauptportal des Doms sein. Die Führung ist kostenfrei, um eine Spende wird gebeten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Der Weltgästeführertag findet seit 1999 jährlich statt. Gästeführer wollen dabei auf ihre Professionalität und ihr Engagement für Stadt und Region aufmerksam machen. Seit 2013 arbeitet die Interessensgemeinschaft der Gästeführer Speyer (IGS) für den Weltgästeführertags ehrenamtlich eine Führung aus. zg

