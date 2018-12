Spielraum für Baumschutz

Mannheim.Man kann die Sanierung des Rheindamms so machen, wie es das Regierungspräsidium (RP) plant, aber es gibt Spielräume für mehr Baumschutz als bisher vorgesehen – auf diesen Nenner könnte man den Entwurf eines Gutachtens des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) bringen, das nach dem Streit um den Baumbestand am Rheindamm auf dem Lindenhof vom RP mit der Überprüfung der Planungen beauftragt worden war.

Der Landesbetrieb Gewässer des RP plant die Sanierung der Flussdeiche aufgrund einer Risikoeinschätzung vordringlich in Mannheim. Auf rund vier Kilometern Länge zwischen Großkraftwerk und Schwarzwaldstraße müssten dazu zahlreiche Bäume gefällt und der Damm für rund 12,5 Millionen Euro neu angelegt werden. Wegen der großen Zahl der bedrohten Bäume – die Bürger-Interessengemeinschaft (BIG) Lindenhof geht von „mehreren tausend“ aus – gibt es im Stadtteil heftige Kritik an dem Bauvorhaben.

In vierjähriger Bauzeit soll der Damm so verstärkt werden, dass er mit den seit längerer Zeit im Bau befindlichen Pollern am Oberrhein einem 200-jährigen Hochwasser standhält. Für die Planer ist neben anderen Regelwerken die DIN-Norm 19712 maßgeblich – eine technische Vorschrift, nach der ein 30 bis 55 Meter breiter baumfreier Streifen gerodet werden muss. Dies sei zur Stabilisierung des Deichs selbst, aber auch zur Schaffung von notfalls mit bis zu 40 Tonnen schweren Lkws befahrbaren Dammverteidigungswegen „alternativlos“, so hatten es Vertreter des Regierungspräsidiums und der Stadt Mannheim formuliert.

Für die BIG Lindenhof zeigte sich Wolf Engelen zwar erfreut darüber, dass „nun offenbar doch Zugeständnisse gemacht werden“, verwies aber auf die Forderung der Lindenhöfer nach einem „unabhängigen und ergebnisoffenen Gutachten“.

Die „finalisierte“ Fassung des KIT-Gutachtens, so Rathaus-Sprecher Kevin Ittemann, werde erst im Lauf des kommenden Jahres erwartet. Den Entwurf der Studie hatte Andreas Bieberstein vom Institut für Bodenmechanik und Felsmechanik des KIT indessen im Projektbegleitkreis des Sanierungsvorhabens präsentiert. Am Donnerstag, 31. Januar, soll das RP den Gutachter-Entwurf im Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) des Gemeinderats vorstellen. Mit einer Bewertung der Aussagen in der Untersuchung hält sich Ittemann zurück: „Wir wollen das fertige Gutachten abwarten“, den Entwurf wolle man zunächst „prüfen“.

Nach Angaben der Stadtverwaltung seien Bieberstein im Projektbegleitkreis aber „Fragen gestellt und Anmerkungen“ mit auf den Weg gegeben worden. Zwar wollte sich der Rathaussprecher nicht äußern, welchen Inhalts diese Fragen waren, das KIT, so heißt es in einer Mitteilung, wolle diese aber bewerten und in die Endfassung einfließen lassen.

Auch beim RP war gestern niemand zu einer Stellungnahme bereit. Auf den sechs Dammabschnitten im Süden der Stadt bieten sich unterschiedliche Möglichkeiten, Eingriffe in den Baumbestand geringer zu halten, als zunächst in den Planungen vorgesehen. So stellt Gutachter Bieberstein in Aussicht, im neuralgischen Abschnitt 5 an der Wohnbebauung auf dem Lindenhof auf einen sechs Meter breiten gehölzfreien Streifen am wasserseitigen Fuß des Dammes zu verzichten – wenn „verdichtete Unterhaltungsmaßnahmen“ und im Katastrophenfall „Maßnahmen zur Deichberäumung“ getroffen würden.

