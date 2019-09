Spirituals, Gospels und zeitgenössische Stücke

Speyer.Auf Einladung der Dommusik Speyer bereichern immer wieder renommierte, auswärtige Ensembles das musikalische Leben am Speyerer Dom. Am Samstag, 21. September, um 18 Uhr, gastiert der Europäische Kammerchor unter der Leitung von Michael Reif in der Reihe „Cantate Domino“ in der romanischen Kathedrale.

Unter dem Titel „Miserere“ werden die Sänger eine Auswahl an Werken präsentieren, die den Chor die letzten 15 Jahre begleitet haben. Neben „Klassikern“ sind auch zeitgenössische Stücke zu hören, in denen jedoch immer wieder bekannte Motive aufgegriffen werden. Darüber hinaus werden Spirituals und Gospels erklingen, die der Chor im Herbst 2018 auf CD eingesungen hat. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, mit einer Spende unterstützen die Konzertgäste die Arbeit der Dommusik Speyer.

Ausgezeichneter Ruf

Der ausgezeichnete Ruf des Europäischen Kammerchores führte in den vergangenen 15 Jahren zu einer Vielzahl von Konzerteinladungen. Weit beachtete Konzerte in der Kölner Philharmonie, beim WDR und bei Festivals im In- und Ausland sind das Ergebnis der intensiven Chorarbeit. Unverwechselbarer Sound, höchste Qualität, lebendige Interpretation und Intensität haben Publikum und Presse gleichermaßen beeindruckt.

Der Chor wurde 2004 gegründet und widmet sich unter seinem Gründer und Leiter Michael Reif anspruchsvoller A-cappella-Chorliteratur. Unverwechselbare Programme, Spannungsfelder zwischen alter und neuer Musik, Neugier auf romantische Werke und das Aufspüren von vergessenen Werken sind zum Markenzeichen des Chores.

Die Interpretationen zeitgenössischer Musik und die vielfältigen Zusammenarbeiten mit Komponisten haben das Selbstverständnis des Chores geprägt. Namhafte Komponisten haben dem Chor regelmäßig Uraufführungen anvertraut, beispielsweise Michael Ostrzyga, Harald Weiss, Michael Villmow und Wulfin Lieske. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 20.09.2019