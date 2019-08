Stadtbus fährt andere Route

Speyer.Für die Kaisertafel auf der Maximilianstraße zwischen Domplatz und Altpörtel sowie in Teilbereichen des Postplatzes werden die Stadtbuslinien 564, 565 und 568 ab Donnerstag, 8. August, bis einschließlich Montag, 12. August, ganztägig umgeleitet. Der Aufbau entlang der Maximilianstraße beginnt am Mittwoch und Donnerstag, 7. und 8. August. Der Lieferverkehr ist an diesen Tagen grundsätzlich gewährleistet, allerdings ist mit geringfügigen Behinderungen zu rechnen.

Rund um den Postplatz beginnen die Aufbauarbeiten im Straßenbereich und auf dem Gehweg ab Donnerstag, 8. August, gegen 12 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt ist eine Abfahrt von der Maximilianstraße nur noch über die Karmeliterstraße möglich.

Taxistand wird nicht bedient

Der Lieferverkehr am Donnerstag, 8. August, kann die Ausfahrt über den Postplatz auf die Gilgenstraße/Bahnhofstraße bis 11 Uhr nutzen. Ab Freitag, 9. August, 11 Uhr, erfordern die Aufbauarbeiten die komplette Sperrung der Maximilianstraße zwischen Domplatz und Altpörtel. Der Taxistand im Bereich Galeria Kaufhof kann von Freitag bis einschließlich Montag, 9. bis 12. August, ganztägig nicht bedient werden. zg

