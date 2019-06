Stadtratsfraktion bestätigt Vorstand

Speyer.Die SPD-Fraktion im neu gewählten Speyerer Stadtrat hat sich bereits am Mittwoch, 29. Mai, zu ihrer konstituierenden Sitzung getroffen und erste Weichen für die zukünftige Arbeit gestellt. Das teilen die Sozialdemokraten in einer Presseerklärung mit.

In der ersten Fraktionssitzung wurde der neue Fraktionsvorstand gewählt. Walter Feiniler wurde erneut zum Vorsitzenden der SPD-Stadtratsfraktion ernannt, seine Stellvertreter sind erneut Johannes Gottwald und Philipp Brandenburger. Alle drei dankten für das Vertrauen, das sich in den einstimmigen Voten in allen Wahlen ausdrückte, heißt es. „Ein ausdrücklicher Dank der neuen Fraktion geht an alle Wähler, die der neuen Fraktion und allen Kandidaten der SPD-Liste das Vertrauen ausgesprochen haben“, teilen Walter Feiniler und seine Kollegen mit. zg/beju

