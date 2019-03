Stadtsaal wird zum Irish Pub

„Out of the Green“ lässt typisch irische Musik erklingen. © Stadtbibliothek

Speyer.Anlässlich des höchsten irischen Feiertags zu Ehren des Nationalheiligen St. Patrick, hat der Förderverein Freunde der Stadtbibliothek Speyer die Irish Folk Band „Out of the Green“ am Sonntag, 17. März, um 17 Uhr zu einem Konzert ins Speyerer Rathaus eingeladen. Der Verein bietet typisch irische Spezialitäten an.

So wird sich dank handgemachter Musik von der grünen Insel, kaltem Guinness und kurzweiligen Informationen über diesen speziellen Feiertag der Historische Stadtsaal in einen Irish Pub verwandeln, versprechen die Organisatoren. Mit Banjo, Mandoline, Querflöte, Tinwhistle, Gitarre, Akkordeon, Bass, Bodhran und Gesang wird die typische Musik der Iren erklingen. Irish Folk verkörpert sowohl überschwängliche Lebensfreude als auch die tiefe Melancholie. Einfache Melodien, schnelle Rhythmen, gefühlvolle Geschichten gepaart mit wissenswerten Informationen. zg

Info: Karten für 10 Euro gibt es bei der Stadtbibliothek, Bahnhofstraße 54, Telefon 06232/14 13 80.

