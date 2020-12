Stadtverwaltung schirmt sich ab

Speyer.Die Stadt informiert, dass die Verwaltung im Zuge des von Bund und Ländern beschlossenen Lockdowns ab Mittwoch, 16. Dezember, für den Publikumsverkehr geschlossen wird. Bereits vereinbarte Termine werden noch abgearbeitet. Neue können in der Zeit bis Freitag, 15. Januar, nur in dringenden Notfällen gemacht werden. Die Verwaltung wird zwischen den Jahren nicht geschlossen und bleibt per Telefon und E-Mail erreichbar.

Weiterhin schließen ab Mittwoch die Stadtbibliothek, Volkshochschule sowie die Musikschule. Weiterhin müssen die Stände der Schausteller schließen und auch die Streaming-Konzerte werden nun abgesagt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 15.12.2020