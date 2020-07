Stadtwerke schließen mit Gewinn

Speyer.Die Stadtwerke Speyer (SWS) erwirtschafteten im Jahr 2019 einen Bilanzgewinn in Höhe von 3,2 Millionen Euro (Vorjahr 5,4). Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler regte als Aufsichtsratsvorsitzende an, die Gewinnausschüttung von 1,5 auf 2 Millionen Euro zu erhöhen. „Durch die Gewinnausschüttung tragen die Stadtwerke Speyer als 100-prozentiges Tochterunternehmen entscheidend zur Stärkung des städtischen Haushalts bei. Das ist in diesem Jahr, in dem sie mit vielen zusätzlichen Aufgaben zur Eindämmung der Corona-Pandemie konfrontiert ist, noch wichtiger als sonst. Insofern bin ich sehr dankbar dafür“, betonte Seiler. Neben der Gewinnausschüttung leisten die Stadtwerke mit 2,5 Millionen Euro Konzessionsabgabe (Vorjahr 2,4) und 1,3 Millionen Euro Gewerbesteuer (Vorjahr 1,1) einen wesentlichen Beitrag zum Haushalt.

„Die Ursachen für den geringeren Gewinn sind komplex“, informierte Geschäftsführer Wolfgang Bühring. Die Stadtwerke lägen aber knapp über dem ursprünglichen Planansatz. Als wesentliche Faktoren für den Rückgang nannte Bühring höhere Instandhaltungskosten im Erdgas- und Wärmebereich, geringere Umsätze und Absätze bei Erdgas und Strom, höhere Erdgasbezugs- und Personalkosten sowie Vorlaufkosten für den Glasfaserausbau.

Investitionen in die Infrastruktur

Der verbleibende Betrag von 1,2 Millionen Euro wird in die Gewinnrücklage eingestellt. „Die Eigenkapitalerhöhung ist notwendig, um die Herausforderungen hinsichtlich Digitalisierung, Energiewende und Versorgungssicherheit meistern zu können“, sagte Bühring. Im Wassergewinnungsgebiet Nord soll in den Bau eines neuen Tiefbrunnens mit Grundwassersammelleitung sowie in die Erschließung des Wassergewinnungsgebiets investiert werden. Ebenso soll der Glasfaserausbau im Stadtgebiet vorangebracht werden.

Die Besucherzahlen im Sport- und Erlebnisbad Bademaxx sind bei kürzeren Öffnungstagen witterungsbedingt um 4,9 Prozent gesunken. zg

