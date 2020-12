Städte müssen besser mit Geld ausgestattet werden

Speyer.„Ich freue mich über die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs, auch weil ich schon länger bemängelt habe, dass die Kommunen für zu viele Pflichtaufgaben zu wenig Geld vom Land Rheinland-Pfalz erhalten. Das führt letztlich dazu, dass die Gebietskörperschaften immer tiefer in eine Schuldenspirale geraten“, sagt die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler.

Und sie begründet das so: „Um diese Entwicklung abzufedern, müssen strenge Sparmaßnahmen eingehalten werden, die uns letztlich unsere Gestaltungsfähigkeit kosten und die dazu führen, dass an den freiwilligen Leistungen, die die Lebensqualität in unseren Städten maßgeblich steigern, gespart werden muss. Daher ist es wichtig, dass die wachsenden übertragenen staatlichen Pflichtaufgaben auch auskömmlich durch das Land finanziert werden und dass wir allgemeine Zuweisungen erhalten, mit denen wir vor Ort eigene Schwerpunkte setzen können“, so die Oberbürgermeisterin der kreisfreien Stadt.

Seiler sagt auch: „Das Urteil ist eine Chance, dass über die Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes bis spätestens 1. Januar 2023 endlich ein fairer Verteilerschlüssel erreicht wird, der uns Kommunen den Rücken stärkt und hoffentlich unsere Handlungs- und Investitionsfähigkeit sichert.“ zg

