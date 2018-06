Stärkster Mai seit Eröffnung

Anzeige

Speyer.35 208 Besucher kamen im Mai ins Bademaxx, damit erreichte das Sport- und Erlebnisbad im elften Jahr seines Bestehens im Wonnemonat einen Besucherrekord. Seit Eröffnung der Freizeiteinrichtung waren bislang erst einmal im Mai über 30 000 Besucher gekommen, nämlich 34 302 im vergangenen Jahr. Das anhaltend sommerliche Wetter sorgt seit Tagen für viele Besucher.

Das Freibad war aufgrund der guten Witterung bereits am 6. Mai eröffnet worden. Den stärksten Tag im Mai verzeichneten die Stadtwerke an Fronleichnam, 31. Mai, mit 2833 Besuchern. Im Juni steigen die Zahlen weiter – am Sonntag, 3. Juni kamen 3126 Gäste. Seit Eröffnung am 5. August 2007 besuchten über 3,4 Millionen Menschen das Sport- und Erlebnisbad. In den Sommermonaten laufen viele Aktionen in Freibad und Sauna. soda