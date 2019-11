Stammpublikum Danke sagen

Speyer.Nach 20 Jahren im Dienst der Kunst beendet die Galerie Nisters in der Bahnhofstraße 29 mit einer letzten Kunstschau ihre Ausstellungstätigkeit. Der 1999 begonnene Galeriebetrieb mit Präsentationen in den eigenen Räumen, Ausstellungen an anderen Orten sowie der regelmäßigen Teilnahme an nationalen und internationalen Kunstmessen wird aus gesundheitlichen Gründen eingestellt.

Die letzte

...