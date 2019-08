Speyer.47 Schüler der Pflegerischen Schulen am Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus haben erfolgreich ihre Ausbildung abgeschlossen. 31 Gesundheits- und Krankenpfleger, 14 Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und zwei Krankenpflegehelferinnen überreichte Schulleiterin Tanja Schaller bei der Examensfeier im Mutterhaus der Diakonissen die Abschlusszeugnisse.

„Starten Sie mit Begeisterungsfähigkeit, Neugierde, Entschlossenheit und Glaube an sich selbst in die Zukunft“, gab sie den Absolventen mit auf den Weg. „Und übernehmen Sie Verantwortung für Ihre Zukunft: Sammeln Sie intensive Alltagserfahrungen, bilden Sie sich fort, verinnerlichen Sie Routine und vergessen Sie dabei nie den Blick über den Tellerrand und für den einzelnen, Ihnen anvertrauten Menschen.“

Einzigartigkeit und Würde

Die Einzigartigkeit und Würde jedes Menschen hob Diakonisse Corinna Kloss, Bevollmächtigte des Vorstandes der Diakonissen, im Examensgottesdienst hervor: „Wir alle sind wunderbar gemacht – diese Gewissheit soll Ihr Selbstbild und das Bild der Menschen, die Ihnen anvertraut sind, prägen und Ihnen Orientierung für Ihren Berufsalltag bieten“, sagte die Pfarrerin.

Auch Simon Jäger, stellvertretender Pflegedirektor des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses, rückte in seinem Grußwort den Menschen in den Mittelpunkt. „Verlieren Sie nie den Patienten aus dem Blick“, appellierte er an seine künftigen Kollegen.

20 Absolventen werden nach ihrer Ausbildung im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus in Speyer arbeiten, weitere sechs frisch examinierte Fachkräfte bleiben am Evangelischen Krankenhaus Bad Dürkheim. Praxisanleiterin Petra Sandau gratulierte stellvertretend für die Pflegedirektion zum Examen und verwies auf die vielen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. zg

