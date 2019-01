Statt Strafe unterstützen

Speyer.Um für die Streichung von Paragraf 219a im Strafgesetzbuch einzutreten, trafen sich rund 30 Teilnehmer zur bundesweiten Aktion „jetzt erst recht! Körperliche und sexuelle Selbstbestimmung ist nicht verhandelbar“ vor dem Rathaus. Mit einem Kreuz aus Klebenband über dem Mund prangerten sie das Werbeverbot für den Schwangerschaftsabbruch an. „Mir war es sehr wichtig, dass sich auch die Domstadt an der Aktion beteiligt“, sagte Irmgard Münch-Weinmann vom Kreisverband der Grünen auf Nachfrage unserer Zeitung. „Das ist ein wichtiges frauenpolitisches Thema und jede Betroffene muss sich informieren dürfen“, gab sie zu verstehen.

Die Bundesregierung hatte Mitte Dezember nach langen politisch kontrovers diskutierten Anläufen in Form eines Eckpunktepapiers zur „Verbesserung der Information und Versorgung in Schwangerschaftskonflikten“ einen Kompromiss vorgelegt, der unter anderem von den Grünen scharf kritisiert wird.

Rechte der Frauen missachtet

Die Aktion solle darauf aufmerksam machen, dass das Eckpunktepapier keinerlei Verbesserung der gegenwärtigen Situation bedeute, wie es in einer Pressemitteilung des Grünen-Kreisverbands heißt. Vielmehr sorge es für eine Festschreibung der unwürdigen rechtlichen Situation für Frauen und Ärzte. So blieben die Informationsmöglichkeiten für Mediziner unter empfindlicher Strafandrohung eingeschränkt und die Informationsrechte für Frauen in Notsituationen würden missachtet. Dadurch werde die Stigmatisierung von Schwangerschaftsabbrüchen weiterhin verfestigt, so die Mitteilung weiter. Die Forderung der Grünen daher: Vertrauen anstatt Misstrauen ist gegenüber Frauen und Ärzten aufzubauen. cao

