Speyer.Die Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers“ und die Stadt laden am Wochenende 5./6. Mai laden zum Kunsthandwerkermarkt und zum verkaufsoffenen Sonntag in die Innenstadt ein.

In der Maximilianstraße treffen sich zu diesem Anlass zum zweiten Male 70 Töpfer, Kunsthandwerker und Künstler, die das ganze Spektrum ihres Schaffens zeigen. Traditionelles Handwerk präsentiert sich in modernem Gewand. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Industriell gefertigtes Kunsthandwerk, Handelsware oder auch „globalisiertes Kunsthandwerk“ aus Fernost werden auf diesem Markt nicht zu finden sein. Gezeigt werden Holzarbeiten, Töpferei, Glasfusing, Lederarbeiten, Bürstenbinderei, Metallskulpturen, Goldschmiede, Filzen, Kunststricken, Schneiderei, Kunstobjekte und vieles mehr. Der Markt ist am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag zusammen mit den Geschäften der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Verkehr wird umgeleitet

Grundsätzlich sind am 6. Mai, dem verkaufsoffenen Sonntag, keine Verkehrsbeschränkungen für den Individualverkehr vorgesehen, so der Hinweis der Straßenverkehrsbehörde. Allerdings sei für den Fall, dass das Verkehrsaufkommen im Bereich des Domplatzes das vertretbare Maß übersteige, dort eine Teilsperrung erforderlich. Dabei wird die Zufahrt zu den Gaststätten „Domnapf“ und „Domhof“ gewährleistet bleiben. Der übrige Verkehr wird über die Kleine Pfaffengasse umgeleitet. Besucher aus der Region werden gebeten, den ÖPNV zu nutzen. zg