Stefanie Seiler offiziell in ihr Amt eingeführt

Speyer.Stefanie Seiler, die bisherige zweite Beigeordnete (SPD), wurde gestern Abend bei einer Sondersitzung des Stadtrates mit anschließendem Empfang in das Amt der Oberbürgermeisterin von Speyer eingeführt. Bei der OB-Stichwahl am 10. Juni hatte sich Seiler mit 52,4 Prozent der Stimmen gegen Amtsinhaber Hansjörg Eger (CDU) durchgesetzt. Für Eger hatten seinerzeit 47,6 Prozent gestimmt. Seiler tritt ihr Amt am Mittwoch, 2. Januar, an. Ihre Stelle als Beigeordnete ist dann vorläufig vakant.

Das Interesse an der formellen Einführung der neuen Amtsinhaberin war riesengroß. Zu den geladenen Ehrengästen im überfüllten Stadtratssitzungssaal zählten Ministerpräsident a. D. Dr. Bernhard Vogel und Bundestagsmitglied Johannes Steiniger, beide CDU. Von der SPD waren Alexander Schweitzer, Vorsitzender der SPD-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag, und die Ludwigshafener Oberbürgermeister Jutta Steinruck zugegen. Ebenfalls anwesend war Schwetzingens Oberbürgermeister Dr. René Pöltl. Er erklärte auf Anfrage unserer Zeitung, dass er die engen Kontakte zu Speyer auch nach dem Wechsel an der Stadtspitze pflegen werde.

Spannende Herausforderung

Vor Seilers Ernennung betonte Eger, wie spannend und herausfordernd es sei, als Chef der Verwaltung an Recht und Gesetz, Vorgaben von Land und Bund sowie den Wünschen des Rates gebunden zu sein. „Trotz dieser Einschränkungen und Restriktionen haben wir in den letzten acht Jahren bewiesen, dass viel erreicht werden kann“, zog Eger ein positives Resümee seiner Amtszeit. „Ich habe mich immer bemüht, die Interessen der Stadt zu vertreten, und dieses Bemühen erhoffe ich mir auch von meiner Nachfolgerin“, sagte Eger an die Adresse Seilers.

Roger Lewentz, Minister für Inneres und Sport, überbrachte Seiler die Glückwünsche von Ministerpräsidentin Malu Dreyer und der rheinland-pfälzischen Landesregierung. Im „Gepäck“ hatte er eine genehmigte Fördermaßnahme in Höhe von 100 000 Euro für soziale Entwicklungsprojekte in den Speyerer Stadtteilen Süd und West. An die neue Amtsinhaberin gewandt meinte der Minister, als jüngste Oberbürgermeisterin in Rheinland-Pfalz sei es nun an ihr, das Vertrauen der Wähler zu erfüllen, die kommenden Herausforderungen anzunehmen und Speyer als wirtschaftsstarke Wachstumskommune weiterzuentwickeln.

In ihrer Rede bekräftigte Seiler, dass sie am Ziel ihrer Bemühungen angekommen sei und die Verantwortung im höchsten Amt der Stadt gerne übernehmen werde. Ausdrücklich betonte sie, die Anliegen und Interessen aller Bürger im Blick zu haben. Vom Stadtrat und der Verwaltung erhofft sich Seiler über Parteigrenzen hinweg eine offene, konstruktive und zielorientierte Zusammenarbeit. Für das, was sie in den vergangenen Jahrzehnten für Speyer geleistet haben, dankte Seiler ihren Vorgängern Dr. Christian Roßkopf, Werner Schineller und Hansjörg Eger. Ein Zitat von Bundespräsident Walter Steinmeier, nach dem Demokratie immer die Fähigkeit zum Ausgleich und Kompromiss einschließt, gab Bürgermeisterin Monika Kabs der neuen Oberbürgermeisterin mit auf den Weg.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 19.12.2018