Stets den Blick nach oben gerichtet

Speyer.Noch bis 5. Januar sind Werke der Schifferstadter Künstlerin Irmgard Böhmer-Saal in der Galerie Kulturraum zu sehen. Der Titel „Piece of Peace“ (Stück Frieden) ist als Hinweis zu verstehen, mit der Böhmer-Saal persönliche Botschaften künstlerisch verpackt in die Öffentlichkeit trägt.

Als stimmige Einheit in den Werkgruppen Malerei, Zeichnung und Keramik zusammengefasst gehören die Exponate mit zum Besten, was in den letzten Jahren in der Speyerer Kunstszene vorgestellt wurde. Das ist nicht weiter verwunderlich, denn bereits in den Anfangszeiten der Karriere haben Kunstsammler aus Australien, Japan und den USA Gemälde von Böhmer-Saal erworben.

Zum Titel schrieb Künstlerkollege und Thai Chi-Lehrer Helmut H. Spindler: „Kunst, die sich der Ästhetik, Harmonie und Schönheit verpflichtet fühlt und diese verbildlicht, ist ein Teil auf dem Weg zum Frieden“. Dem kann man bei näherer Betrachtung nur zustimmen, denn die Arbeiten von Irmgard Böhmer-Saal ruhen in einer harmonischen Schönheit, die ihr Seelenleben widerspiegeln und ausdrucksstark ein Stück Frieden repräsentieren.

Visionäre Kraft

Zu sehen sind Ölgemälde von visionärer Kraft, spannungsgeladene Aktzeichnungen und expressive weibliche Frauenköpfe aus Keramik. Stets den Blick nach oben gewandt, stehen diese Köpfe für ein emanzipiertes Frauenbild und positives Lebensgefühl.

Ergänzt wird die Kunstschau in der Maximilianstraße 99, über die wir in unserer Ausgabe vom 31. Oktober ausführlich berichteten, durch malerisch gestaltete Reliefs und Schalen aus Keramik sowie weiteren plastischen Arbeiten. mey

