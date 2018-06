Stimme und Säge bestechend

Anzeige

Speyer.Dass Meret Becker eine hervorragende Schauspielerin ist und den gleichen Beruf erlernte wie ihr Vater Rolf und ihr Bruder Ben, ist den meisten Besuchern des Kulturbeutel-Festivalabends im nahezu voll besetzten Alten Stadtsaal bekannt. Aber viele sind auch gekommen, weil sie wissen, dass sie seit vielen Jahren einer Berufung folgend Musik macht und eine ausdrucksstarke Sängerin ist.

Die 1969 in Bremen geborene und in Berlin lebende Künstlerin hat viele Gesichter: Die Schauspielerin komponiert ihre zumeist englischen Lieder und produziert auch ihre Tonträger selbst. „Multitalent“ nennt man so jemanden, und bei dieser Powerfrau trifft das wahrhaftig zu. Ihr Leben gehört der Kunst, weil die Kunst zu leben sie spürbar reizt.

So wie sie mit ihrer starken Präsenz in Filmen auch Nebenrollen Strahlkraft verleiht, so zelebriert Meret Becker ihr Musikprogramm zusammen mit ihrem langjährigen Lieblingsgitarristen Buddy Sacher, Softpercussionist Taifun und dem Background-Duo Olivia und David. Nach dem zweiten Lied beglückwünscht sie ironisch das Publikum mit der Frage: „Sie wissen, dass Sie in einem Programm voller trauriger Liebeslieder gelandet sind?“ Ihren feinsinnigen Humor offenbart sie mit der These: „Hätte ich getan, was ich kann, wäre ich tatenlos geblieben.“