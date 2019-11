Speyer.Ulrich Zehfuß präsentiert am Freitag, 29. November, 20 Uhr, Einlass 19 Uhr, die zwölfte Ausgabe seiner Singer-Songwriter-Show „Ulis Wohnzimmer“ im „Philipp eins“. Zu Gast sind zwei Künstler aus dem Sago-Kreis – der ästhetischen Schule, zu der auch Zehfuß gehört – die Liedermacherin Annet Kuhr aus Rottweil und der Liedermacher Holger Saarmann aus Berlin. Hintergründige Texte, schräger Humor, Blicke hinter die Kulissen des Künstlerdaseins und jede Menge Abwechslung und Unterhaltung: Die Songwriter-Show „Ulis Wohnzimmer“ präsentiert Liedermacher auf eine erfrischend andere Art, heißt es in der Ankündigung.

Eine Stimme wie Bernstein, honigfarben, warm, durchscheinend – das ist das Markenzeichen von Annett Kuhr. Es ist eine Stimme, die unmittelbar einnimmt, die Seele öffnet, für das, was noch kommt: Lieder über das Ringen darum, in diesen Zeiten Mensch und menschlich zu sein. Kuhr ist eine Sängerin der Achtsamkeit, des zurückhaltenden, genauen Blicks, der in den Zwischentönen des Alltags die tröstlichen Worte findet, die ihn erträglich machen. Ebenso genau komponiert und gespielt ist ihre Musik, in der sich akustische Gitarre und Stimme mischen, wie es eben nur die Gelb- und Brauntöne im Bernstein können.

Als Lyriker und Komponist führt Holger Saarmann seine Hörer auf Schleichwegen quer durch die Jahrhunderte geradewegs zum Mittelpunkt des Seins. Immer wieder werden seine virtuosen Gitarrenlieder zu Hits auf den Nebenstraßen-Bühnen Berlins, wo sie auf seltene Weise die populären Hörgewohneiten unserer Tage irritieren: Da begegnen sich Dowland und Dylan, Bach und Bacharach. Da verschmelzen Kunstlied und Klezmer, Ballade und Bluegrass. So lässt der Liederpoet und Liedersammler nicht nur Chansonkenner und Folkfreunde aufhorchen, er besteht sogar vor klassisch verwöhnten Ohren. Seit 2005 gehört Saarmann zur Poetengruppe „Sago“, Akademie und Freundeskreis des Sprachmagiers Christ of Stählin (1942-2015). Zwei seiner CD-Alben (seit 2001) wurden für den Preis der deutschen Schallplattenkritik nominiert. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 21.11.2019