Stimmen erklingen bereits seit 200 Jahren

Speyer.Ein außergewöhnliches Ereignis begeht der Mozartchor: Im November sind es genau 200 Jahre, seit der Verein unter dem Namen „Musikverein Speyer“ gegründet wurde. Der Chor feiert das mit einem Festakt am Sonntag, 28. Oktober, in der Stadthalle und mit einem Jubiläumskonzert am Samstag, 3. November, um 19 Uhr in der Speyerer Dreifaltigkeitskirche.

Zu dem Festakt werden neben den Mitgliedern des Mozartchors auch einige prominente Gäste erwartet, unter ihnen für die Mainzer Landesregierung Staatssekretär Prof. Dr. Salvatore Barbaro vom Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur. Er vertritt Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die Schirmherrin des Chorjubiläums. Mit Oberbürgermeister Hansjörg Eger, der künftigen Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler und Bürgermeisterin Monika Kabs wird auch die gesamte Stadtspitze anwesend sein.

Johannes Brahms’ Deutsches Requiem steht im Mittelpunkt des Jubiläumskonzertes eine knappe Woche später. Mit dem Mozartchor werden als hochkarätiges Solisten-Duo die Sopranistin Cornelia Ptassek, die über zehn Jahre lang Ensemblemitglied am Nationaltheater Mannheim war, und in der Bariton-Partie der gebürtige Kroate Kreimir Straanac zu hören sein.

Den Orchesterpart des Konzertes übernimmt in bewährter Weise die Kammerphilharmonie Mannheim, die außerdem noch die unvollendete h-Moll-Sinfonie von Franz Schubert spielt. Die Leitung liegt beim Dirigenten des Mozartchors, Dieter Hauß.

Das Jubiläumskonzert wird unter anderem gefördert von der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur, von der Kulturstiftung Speyer und von der Sparkassenstiftung Speyer. Es beginnt um 19 Uhr, Einlass ist bereits um 18.15 Uhr. chu

Info: Eintrittskarten für 24 Euro gibt es bei allen Vorverkaufsstellen von reservix sowie in Speyer bei der Buchhandlung Oelbermann. Weitere Informationen unter www.mozartchor-speyer.de.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 26.10.2018