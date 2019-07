Straßen für Umzug gesperrt

Speyer.Anlässlich des Siedlerfestes wird der Birkenweg zwischen Nußbaumweg und Lärchenweg ab Freitag, 2. August, ab etwa 12 Uhr bis einschließlich Sonntag, 4. August, gesperrt. Die Aufstellung des Festumzuges erfolgt am Sonntag, 4. August, ab 13 Uhr im Kastanienweg/Eibenweg. Gegen 14.10 Uhr setzt er sich in Bewegung. Wie in den vergangenen Jahren führt die Strecke über die Spaldinger Straße, Eichenweg, Waldseer Straße, Lärchenweg, Birkenweg, Pappelweg, Akazienweg bis zum Nußbaumweg in Richtung Waldseer Straße.

Um einen reibungslosen Veranstaltungsablauf zu gewährleisten werden Verkehrsteilnehmer, die ihr Fahrzeug im Aufstellungsbereich oder an der Umzugsstrecke abgestellt haben, gebeten, ihr Fahrzeug rechtzeitig zu entfernen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 01.08.2019