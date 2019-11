Straßen werden instand gesetzt

Speyer.Aufgrund starker Straßenschäden, die instand gesetzt werden müssen, wird es von Dienstag, 26. November, bis Donnerstag, 28. November, zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Kreuzungsbereich Industriestraße/Straße am Technik-Museum kommen. Der Abschnitt der Industriestraße zwischen Karl-Leiling-Allee und der Ampelkreuzung Industriestraße/Straße Am Technik-Museum wird voll gesperrt. Von der B 39 kommend wird die Linksabbiegespur in Fahrtrichtung Innenstadt gesperrt. Umleitungen werden ausgeschildert.

Die Umleitung von der B 39 in Fahrtrichtung Innenstadt erfolgt über die Straße Am Technik Museum – Geibstraße – Klipfelsau – Industriestraße – B 39. Die Umleitung von der Industriestraße in Fahrtrichtung B 39 erfolgt über die Heinkelstraße – Am Neuen Rheinhafen – Geibstaße – Klipfelsau – Industriestraße – B 39. Die Umleitung von der Karl-Leiling-Allee und der Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Industriestraße erfolgt in gegengesetzter Richtung. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 21.11.2019