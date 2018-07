Straßenkunst in „grünes Band“ einweben

Anzeige

Speyer.Fünf „Madonnari“-Maler haben seit Dienstag in der Maximilianstraße vor der Tourist-Information, am Jakobspilger, vor der Alten Münze und gegenüber dem Rathaus Gemälde nach Vorbildern der Alten Meister auf das Pflaster gezaubert (wir berichteten am Mittwoch auf der Seite Metropolregion). Sie arbeiteten unter nicht ganz einfachen Bedingungen: Temperaturen um die 30 Grad und das Speyerer Kopfsteinpflaster waren eine besondere Herausforderung für die „Madonnari“-Maler, die aus Italien, Mazedonien und Mexiko kommen. Wir fragten Dr. Matthias Nowack, Leiter der Abteilung Kultur, Marketing & Kommunikation der Stadtverwaltung, wie die Aktion ankam und was das über eine mögliche Wiederholung sagt.

Wie kam die Pflastermaler-Premiere bei den Menschen an?

Dr. Matthias Nowack: Die Speyerer Bürgerinnen und Bürger und die Touristen haben das künstlerische Spektakel rund um das Historische Rathaus am Dienstag noch etwas zurückhaltend beäugt. Aber bereits am darauffolgenden Mittwoch, mit zunehmender Vollendung der Straßenmalereien, gab es großen Zuspruch vom Publikum, und nach Aussage der Künstler auch zahlreiche gute Gespräche an den Gemälden.